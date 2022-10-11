Страны G7 заявили, что никогда не признают присоединение к РФ новых территорий

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Лидеры стран "Группы семи" никогда не признают вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в совместном заявлении государств G7, распространенном правительством Германии.

Лидеры назвали прошедшие референдумы в Донбассе незаконной попыткой аннексии. Они также заявили, что не признают и присоединение к России Крыма и Севастополя. Главы стран G7 отметили, что Киев имеет право на защиту от "российской агрессии" и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ.

"Мы будем продолжать предоставлять финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь Украине и будем твердо поддерживать ее столько, сколько потребуется. Мы намерены помогать Украине в удовлетворении ее потребностей при подготовке к зиме", – говорится в сообщении.

Лидеры стран G7 заверили президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Киева в целях сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

Главы государств также предупредили о серьезных последствиях в случае применения Россией химического, биологического или ядерного оружия.

"Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, которая ставит под угрозу глобальный мир и безопасность", – говорится в заявлении.

Ранее ДНР, ЛНР Запорожскую и Херсонскую области внесли в перечень субъектов РФ, изложенный в российской Конституции. В статье 65 Конституции названия новых регионов России даются следующим образом – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область.

Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста основного закона РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов 5 октября. С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.



ГА ООН проведет открытое голосование по резолюции в отношении референдумов в Донбассе

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