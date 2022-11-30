02:52В мире
В Польше после наплыва беженцев с Украины зафиксирована рекордная заболеваемость ВИЧ – СМИ
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
В Польше зарегистрировали рекордную для страны заболеваемость ВИЧ-инфекцией, сообщает портал Wirtualna Polska.
Автор статьи Катажина Прус ссылается на данные статистики Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым к концу октября было выявлено 1 910 новых случаев заражения.
Как заявила специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, причиной роста статистики могло стать то, что из-за пандемии тестирование на ВИЧ было ограниченным, а диагностические пункты не работали в полной мере.
В свою очередь, врач-инфекционист Алдона Ковальчук-Кот считает, что резкий рост статистики по заболеваемости ВИЧ в Польше может быть связан с наплывом украинских беженцев.
"К нам для продолжения лечения приезжает много граждан из Украины. Мы сообщаем о них в департамент здравоохранения как о новых пациентах, поэтому они включаются в статистику новых случаев", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что более 20 украинских беженцев были госпитализированы с симптомами пищевого отравления в городе Глухолазы в Польше.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!