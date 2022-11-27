Свыше 20 беженцев с Украины отравились в польском Глухолазы – СМИ

Фото: AP/Markus Schreiber

Более 20 украинских беженцев госпитализировали с симптомами отравления в городе Глухолазы в Польше. Об этом сообщает inPoland.

По данным издания, симптомы отравления обнаружили вечером в пятницу, 25 ноября. В общей сложности отравились 23 человека, среди которых восемь взрослых и 15 детей. При этом, отмечает СМИ, в основном пострадали дети от двух до 16 лет.

Местные медики считают, что все указывает на классическое пищевое отравление. Один из врачей оценил состояние пострадавших как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека от отравления угарным газом. При этом среди пострадавших трое детей. Происшествие случилось в сельском поселении Кенже недалеко от Нальчика.



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