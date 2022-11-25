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Трое детей и один взрослый отравились газом в Кабардино-Балкарии – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, ЧП произошло в сельском поселении Кенже недалеко от Нальчика. Пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.
До этого шесть человек, включая четверых детей, отравились угарным газом в Ингушетии. ЧП произошло в Назрани. При осмотре жилья пострадавших была выявлена неисправность вытяжной системы навесного газового котла.
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