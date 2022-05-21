Четыре человека погибли от отравления газом в подмосковном Долгопрудном

Фото: телеграм-канал "Следком"

Четыре человека, включая детей 2 и 11 лет, погибли от отправления газом в Долгопрудном. По данному факту Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, погибших обнаружил мужчина, которого позднее госпитализировали. По предварительным данным, отравление произошло окисью углерода.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят допросы, осуществляют обыски и назначают проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских. На свой контроль уголовное дело взяла подмосковная прокуратура.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Красноярском крае. ЧП произошло в частном доме в селе Идринское. Предварительная версия случившегося – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.