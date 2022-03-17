Четыре человека отравились угарным газом в Красноярском крае

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Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, ЧП произошло в частном доме в селе Идринское. Предварительная версия случившегося – нарушение правил эксплуатации печного оборудования

Пострадавших – двух мужчин 27 и 18 лет и двух девочек 7 и 9 лет – госпитализировали в районную больницу. Их состояние выясняется.

Ранее сообщалось, что в Татарстане угарным газом отравились мать и трое детей. Инцидент случился в многоквартирном доме в городе Альметьевске.

Как диагностировали медики, пострадавшие получили диагноз "отравление угарным газом" легкой степени тяжести. Они были направлены на амбулаторное лечение, а после отпущены домой.

До этого следователи на Кубани возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.