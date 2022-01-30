Четыре человека отравились угарным газом в ТиНАО

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Четыре человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы. Пострадавшие госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В садовом товариществе "Ресурс" в поселке Рассудово произошло отравление четырех человек угарным газом в частном жилом доме", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом вернувшейся из Египта семьи в Домодедове. В частном доме были обнаружены тело мужчины, а также находившиеся в бессознательном состоянии его супруга и двое пятилетних детей.

Один из детей, когда пришел в себя, рассказал, что за день до этого семья вернулась из Египта, тогда у всех проявились первые признаки недомогания в виде рвоты.

