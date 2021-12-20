Мать и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина и ее четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

По имеющейся информации, инцидент случился в воскресенье, 19 декабря, на улице Пушкина в доме 29а. Сигнал о происшествии поступил в 21:15.

"В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", – сообщил Мелик-Гусейнов.

По факту случившегося сотрудники регионального СК начали проверку. Кроме того, на место происшествия выезжали представители газоснабжающих служб.

"В ходе проверки следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего", – заявил министр.

По его словам, данный инцидент стал вторым за сутки. Ранее в поселке Неклюдово угарным газом отравились трое взрослых и ребенок.

"Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ", – рассказал глава областного Минздрава.

Ранее десять человек отравились угарным газом в Якутии. После случившегося 6 человек оказались в реанимации.

Позднее пострадавших перевели в общую палату.