Мать и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина и ее четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
По имеющейся информации, инцидент случился в воскресенье, 19 декабря, на улице Пушкина в доме 29а. Сигнал о происшествии поступил в 21:15.
"В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", – сообщил Мелик-Гусейнов.
По факту случившегося сотрудники регионального СК начали проверку. Кроме того, на место происшествия выезжали представители газоснабжающих служб.
"В ходе проверки следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего", – заявил министр.
По его словам, данный инцидент стал вторым за сутки. Ранее в поселке Неклюдово угарным газом отравились трое взрослых и ребенок.
"Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ", – рассказал глава областного Минздрава.
Ранее десять человек отравились угарным газом в Якутии. После случившегося 6 человек оказались в реанимации.
Позднее пострадавших перевели в общую палату.
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