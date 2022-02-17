Мать и трое сыновей отравились угарным газом в Татарстане

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мать и трое детей отравились угарным газом в Татарстане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение регионального главка МЧС.
Инцидент случился в многоквартирном доме в городе Альметьевск вечером в среду, 16 февраля.
"Пострадавшие – трое детей: мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения, и их мать 1978 года рождения", – рассказали в ведомстве.
Как диагностировали медики, пострадавшие получили диагноз отравление угарным газом легкой степени тяжести. Они были направлены на амбулаторное лечение, а после отпущены домой.
Причины случившегося уточняются.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.
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