Мать и трое сыновей отравились угарным газом в Татарстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мать и трое детей отравились угарным газом в Татарстане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение регионального главка МЧС.

Инцидент случился в многоквартирном доме в городе Альметьевск вечером в среду, 16 февраля.

"Пострадавшие – трое детей: мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения, и их мать 1978 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Как диагностировали медики, пострадавшие получили диагноз отравление угарным газом легкой степени тяжести. Они были направлены на амбулаторное лечение, а после отпущены домой.

Причины случившегося уточняются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ее четверых детей от угарного газа в поселке Афипском на Кубани. По одной из версий, газовое оборудование в доме было неисправно.