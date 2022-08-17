Шесть человек отравились угарным газом в Ингушетии – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по региону.

ЧП произошло в Назрани. Сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы поступило в 04:40 по московскому времени в среду, 17 августа.

В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Также, уточняется, что при осмотре была выявлена концентрация угарного газа в малых количествах, специалисты заметили неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.

По факту происшествия организовала проверку прокуратура. В ходе нее выяснят все детали и причины произошедшего. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

Ранее три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что все они являлись членами одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

