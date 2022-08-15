Роспотребнадзор выясняет, каким газом могли отравиться жильцы дома в Москве

09:46
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Причиной отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в Москве мог стать некий газ. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора устанавливают его принадлежность к опасной группе химикатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"По предварительной информации, произошло отравление людей неизвестным газом", – сказал представитель служб.
По его словам, эксперты Роспотребнадзора взяли на месте пробы воздуха и в настоящий момент проводят их исследование в стационарных условиях.
14 августа три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что все они – члены одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, в доме произошла утечка газа. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 40 человек, временно разместив их в автобусах, а также провели вентилирование подъездов. Экстренные службы организовали проверку по факту ЧП.
Три человека пострадали от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: