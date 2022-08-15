Роспотребнадзор выясняет, каким газом могли отравиться жильцы дома в Москве

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Причиной отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в Москве мог стать некий газ. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора устанавливают его принадлежность к опасной группе химикатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительной информации, произошло отравление людей неизвестным газом", – сказал представитель служб.

По его словам, эксперты Роспотребнадзора взяли на месте пробы воздуха и в настоящий момент проводят их исследование в стационарных условиях.

14 августа три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что все они – члены одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, в доме произошла утечка газа. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 40 человек, временно разместив их в автобусах, а также провели вентилирование подъездов. Экстренные службы организовали проверку по факту ЧП.