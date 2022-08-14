Утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы нет – власти

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке столицы нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В многоквартирном доме на проспекте 40 лет Октября, 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты Мосгаза. В ведомстве подчеркнули, что все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы.

"Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией Мосгаза утечек сетевого газа не обнаружено", – говорится в сообщении.

На месте инцидента организован оперативный штаб городских служб.

Ранее сообщалось о том, что от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы пострадали три человека. Все они –члены одной семьи. В Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. В ведомстве опровергли появившиеся сообщения о том, что среди пострадавших есть медики.

ЧП произошло на Проспекте 40 лет Октября, доме 11. Предполагалось, что там произошла утечка газа. Жильцов эвакуировали. Дептранс направил для размещения людей два автобуса.