Утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы нет – власти

14 августа, 23:53
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке столицы нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
В многоквартирном доме на проспекте 40 лет Октября, 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты Мосгаза. В ведомстве подчеркнули, что все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы.
"Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией Мосгаза утечек сетевого газа не обнаружено", – говорится в сообщении.
На месте инцидента организован оперативный штаб городских служб.
Ранее сообщалось о том, что от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы пострадали три человека. Все они –члены одной семьи. В Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. В ведомстве опровергли появившиеся сообщения о том, что среди пострадавших есть медики.
ЧП произошло на Проспекте 40 лет Октября, доме 11. Предполагалось, что там произошла утечка газа. Жильцов эвакуировали. Дептранс направил для размещения людей два автобуса.
На проспекте 40 лет Октября дежурят экстренные службы
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