Врач назвала случаи, когда возможны риски аппендицита при проглатывании косточек арбуза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аппендицит может возникнуть при проглатывании косточек арбуза у людей со сниженным иммунитетом или нарушением моторики кишечника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога "СМ-Клиники" Ольгу Луканову.
По ее словам, арбузные косточки не опасны для желудка. Из-за жесткой оболочки они не перевариваются.
"И аппендицит (воспаление червеобразного отростка) из-за проглатывания арбузных косточек маловероятен. Для того, чтобы в червеобразный отросток попала косточка и он на этом фоне воспалился, должны быть дополнительные условия: снижение иммунной защиты, нарушение моторики кишечника", – пояснила врач.
Она рекомендовала родителям быть осторожными при угощении ребенка арбузом. Луканова добавила, что подавиться этими косточками может даже взрослый. Детям она рекомендовала давать арбуз, предварительно очистив его от костей.
"Или пусть они делают это сами под контролем взрослого. Этот процесс отлично развивает мелкую моторику и навыки самообслуживания", – сказала Луканова.
Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что перед покупкой нужно осматривать плоды, чтобы исключить риск отравления ядохимикатами. По словам специалиста, если съесть черешню, обработанную ядохимикатами, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такой черешней можно и отравиться. Он отметил, что у чистой черешни не должно быть белесой ложбинки.
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