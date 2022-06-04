Врач предупредил об опасности ежедневного употребления клубники

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что чрезмерное употребление клубники может вызвать у человека аллергическую реакцию.

Поэтому лучше всего есть эту ягоду не чаще трех раз в неделю, советует специалист. "В день за один прием пищи употребляем не более 100–120 граммов, этого будет более чем достаточно", – подчеркнул он.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Все-таки ягода красная, достаточно аллергенная. При ее употреблении аллергические реакции могут возникнуть даже у людей, у которых аллергии никогда в принципе не было.

При этом сама по себе клубника обладает множеством полезных свойств. В частности, в этой ягоде содержится мало сахаров, поэтому ее можно есть даже тем, кто сидит на диете. Калорийность у клубники небольшая, подчеркивает эксперт.

"В ягоде есть витамин C. Это полезно для иммунитета, для поддержания общего тонуса организма. В ней еще достаточно большое количество кремния. Кремний – это здоровье кожи, волос и ногтей", – заключил диетолог.

Ранее ученые рассказали, что ягоды вроде клубники, черники, ежевики и малины могут снижать резистентность к инсулину. Кроме того, антидиабетическим эффектом обладают апельсины. Эти цитрусовые не только богаты витаминами и минералами, но также способны снизить в крови уровень сахара.

