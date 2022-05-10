Врач рассказала, можно ли сейчас покупать вишню и черешню

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление черешни и вишни не в сезон может увеличить нагрузку на печень.

"Сейчас нет еще сезона, поэтому ее везут, скорее всего, издалека. Когда везут ягоду, которая достаточно хрупкая, она начинает течь и загнивать. Чтобы этого не происходило, ее обрабатывают. Это может быть и бифенил, то есть производная нефти, фунгициды. Они призваны бороться с гнилью, порчей. Ничего хорошего от этого быть не может", – говорит специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Прежде всего начинает страдать печень. В любом случае она испытывает определенную нагрузку, пытается вывести вещества, которые являются достаточно токсичными. Потом – органы выведения, те же почки. Но все равно первый удар приходится на печень. Фунгициды будут, конечно, ей вредить.

Поэтому если и покупать сейчас черешню и вишню, то только в небольшом количестве, рекомендует врач. Перед употреблением важно хорошо промыть лакомство. Также специалист рекомендует есть не более горсти этих ягод: 100–150 граммов.

"Вообще любые ягоды, любые фрукты лучше покупать в сезон. Как правило, черешня созревает раньше, вишня позже. Уже когда разгар лета. Естественно, витамины, которые в ней есть, и питательные вещества, их больше. Макроэлементов и антиоксидантов в тот момент, когда продукт достигает своей естественной зрелости, тоже больше. Поэтому когда она созревает естественным путем на солнце и ее не долго везут, то это самая полезная ягода", – заключила Соломатина.

Ранее россиян предупредили, что для ускорения процесса созревания сезонных плодов, производители иногда применяют нитраты. Когда те в избытке попадают в организм, то могут вызвать у человека аллергическую реакцию или даже отравление. Кроме того, они способны нарушать работу ЖКТ и щитовидки.

