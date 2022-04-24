Нутрициолог предупредила об опасности ранних яблок, клубники и винограда

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Зачастую производители для ускорения процесса созревания сезонных плодов используют нитраты. Это вещество при избыточном попадании в организм провоцирует аллергию и отравление, а также нарушает работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.

В частности, кожуру яблок покрывают дифениламином, который приводит к отравлениям и провоцирует рост злокачественных новообразований. В свою очередь, клубнику для увеличения срока хранения обрабатывают метилбромидом, хлорпикрином и Telone, которые могут спровоцировать нарушения работы щитовидной железы.

Кроме того, почти 60% плодов винограда обработаны хлорпирифосом и инсектицидом, избыток в организме которых может стать причиной кашля, одышки, диареи и головокружения, отметила специалист. По словам эксперта, овощи и зелень, такие как сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы, также подвергаются воздействию пестицидов.

Нутрициолог посоветовала при покупке ранних овощей и фруктов обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, слишком большие и яркие плоды содержат в себе массу химических добавок. По мнению эксперта, лучше покупать яблоки прошлогоднего урожая, а также выбирать сухие овощи без трещин. В свою очередь, огурцы не должны быть мягкими на ощупь, а корешки на помидорах должны быть зелеными.

"Если же вы купили "глянцевые" яблоки, то перед тем, как их съесть, тщательно промойте плод под проточной водой, потом вымочите в воде и очистите от кожуры. Вымачивание овощей, фруктов и зелени перед употреблением снижает концентрацию опасных соединений", – рассказала Гончар.

Также специалист рекомендовала все свежие овощные салаты сбрызгивать соком лимона. В качестве альтернативы подойдут замороженные ягоды, такие как облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины, заключила нутрициолог.

Ранее британские врачи назвали пять овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови. Эксперты посоветовали страдающим от диабета людям осторожно употреблять картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак. По их словам, эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, что может серьезно навредить здоровью.

Здоровым людям специалисты также посоветовали употреблять данные овощи нечасто, поскольку насыщение от них проходит через пару часов, что впоследствии приводит к перееданию.

