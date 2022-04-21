Названы пять овощей, которые резко повышают сахар в крови

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Британские врачи назвали пять овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперты посоветовали страдающим от диабета людям осторожно употреблять картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак. По их словам, эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, что может серьезно навредить здоровью.

Здоровым людям специалисты также посоветовали употреблять данные овощи нечасто, поскольку насыщение от них проходит через пару часов, что впоследствии приводит к перееданию.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление тыквенного масла препятствует повышению артериального давления. По ее словам, содержащиеся полиненасыщенные жирные кислоты повышают эластичность сосудов и тормозят процесс атеросклероза.

