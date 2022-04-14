Диетолог назвала препятствующий повышению давления продукт

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление тыквенного масла препятствует повышению артериального давления.

Масло семян тыквы полезно для сердечно-сосудистой системы, говорит эксперт. Содержащиеся в нем полиненасыщенные жирные кислоты повышают эластичность сосудов и тормозят процесс атеросклероза, подчеркнула диетолог.

"При регулярном употреблении тыквенное масло будет устранять причины повышения давления. То есть оно будет воздействовать на механизмы, из-за которых давление повышается. Поэтому нужно добавлять его в рацион. Результаты можно увидеть где-то недели через две", – поясняет Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Полиненасыщенные жирные кислоты снижают воспаление. Именно на воспаленную стенку обычно устремляется холестерин, чтобы ее залатать. И дальше закупоривает сосуд и способствует образованию тромбов, которые являются причиной инсультов, инфарктов, и повышению давления.

Кроме того, в тыквенном масле содержится цинк, который помогает организму вырабатывать антитела к инфекциям. Входящий в состав масла витамин A отвечает за здоровье слизистых, говорит диетолог. "Если слизистые здоровы, то местному иммунитету легче справляться с вторжением того же коронавируса и всевозможных ОРВИ", – указала Соломатина.

В тыквенном масле присутствует и медь. Она необходима для нормальной пигментации кожи и волос. Раннее поседение часто связывают с недостатком меди в организме, говорит врач.

Тыквенное масло улучшает пищеварение и оказывает заживляющее, противовоспалительное действие, продолжает диетолог. Кроме того, оно обладает противогельминтными свойствами.





Елена Соломатина врач-диетолог В тыквенном масле достаточно значимое количество селена, цинка. Селен необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и половой систем. Цинк положительно влияет на состояние кожи, улучшает регенерацию.

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