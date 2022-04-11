Врач рассказала, как свекла помогает от повышенного давления

Фото: depositphotos/belchonock
Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как применять свеклу в борьбе с повышенным давлением. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам эксперта, значительную роль в этом процессе играют нитраты.
"...свекла – абсолютный чемпион по их содержанию среди овощей. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов – от сердечной мышцы до головного мозга", – объяснила Денисова.
Она отметила, что, по данным ученых, употребление 250 миллилитров свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией. Напиток также ослаблял воспаление, делая сосуды более эластичными. За счет этого замедлялось развитие гипертонии и атеросклероза.
Диетолог подчеркнула, что употреблять свеклу можно как в вареном, так и в сыром виде. Сок можно смешивать с другими соками, в том числе из томатов, огурцов, моркови и других овощей. Дополнительно отмечается польза смузи из свеклы – в этом случае в организм также попадают пищевые волокна.
Для употребления свеклы есть некоторые противопоказания. Так, не следует пить концентрированный сок тем, кто страдает от хронических заболеваний пищеварительного тракта. С осторожностью есть свеклу требуется диабетикам и людям с мочекаменной болезнью и подагрой.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как правильно готовить брокколи и отметила свойства данного овоща в профилактике онкологических заболеваний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: