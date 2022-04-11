Врач рассказала, как свекла помогает от повышенного давления

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Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как применять свеклу в борьбе с повышенным давлением. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, значительную роль в этом процессе играют нитраты.

"...свекла – абсолютный чемпион по их содержанию среди овощей. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов – от сердечной мышцы до головного мозга", – объяснила Денисова.

Она отметила, что, по данным ученых, употребление 250 миллилитров свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией. Напиток также ослаблял воспаление, делая сосуды более эластичными. За счет этого замедлялось развитие гипертонии и атеросклероза.

Диетолог подчеркнула, что употреблять свеклу можно как в вареном, так и в сыром виде. Сок можно смешивать с другими соками, в том числе из томатов, огурцов, моркови и других овощей. Дополнительно отмечается польза смузи из свеклы – в этом случае в организм также попадают пищевые волокна.

Для употребления свеклы есть некоторые противопоказания. Так, не следует пить концентрированный сок тем, кто страдает от хронических заболеваний пищеварительного тракта. С осторожностью есть свеклу требуется диабетикам и людям с мочекаменной болезнью и подагрой.

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