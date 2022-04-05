Эксперт рассказал, как составить здоровый и недорогой рацион питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Кандидат медицинских наук, эксперт в области превентивной медицины Кирилл Маслиев рассказал, что сбалансированный рацион питания можно составить из недорогих продуктов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
По словам специалиста, необходимые минералы и витамины можно получать из круп, сезонных фруктов и овощей, мяса, рыбы и молочных продуктов. При этом Маслиев призвал не делать акцент на товарах с надписями "эко" или "био", поскольку это является маркетинговым ходом.
Он порекомендовал отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, эти продукты провоцируют ожирение, диабет и ряд других заболеваний. Предпочтение лучше отдавать постным сортам мяса, в том числе индейке и говядине, а также белой рыбе.
Кроме того, необходимо употреблять цельные злаки (макароны из твердых сортов пшеницы) и крупы (рис, гречка, кукуруза, овсянка), являющиеся источником клетчатки. Для получения белка Маслиев посоветовал употреблять бобовые (фасоль, горох, нут), а также овощи, фрукты и ягоды. При этом некоторые продукты могут быть исключены из рациона при наличии заболеваний, в том числе диабета.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, не имеющим противопоказаний к употреблению острого, закалять организм с помощью таких продуктов. По ее словам, это помогает поддержать сопротивляемость желудочно-кишечного тракта к патогенам.
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