Врач рассказала о неожиданной пользе острых специй

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям, не имеющим противопоказаний к употреблению острого, "закалять" организм с помощью таких продуктов.
По словам специалиста, регулярное потребление острых специй в небольшом количестве помогает поддержать сопротивляемость желудочно-кишечного тракта к патогенам.
"Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют ее даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori", – говорит Соломатина.
Кроме того, жгучие специи помогают пище лучше перевариваться, поскольку улучшают кровообращение и выделение необходимых ферментов, продолжает диетолог. Эксперт добавила, что острая пища также способна поднять настроение.
"Когда острое поступает в организм и начинает жечь, мозг реагирует на это как на стресс и начинает сразу выделять опиаты – внутренние эндорфины, которые приводят организм в состояние эйфории, успокоения, радости. Поэтому человек, потребляя специи, чувствует удовлетворение. Ему хорошо так же, как от сахара", – поясняет Соломатина.
Специалист советует постепенно приучать себя к острым продуктам. Если съесть сразу много острого, это может негативно сказаться на здоровье, предупреждает она.
Диетолог также напомнила, что жгучие специи могут принести пользу не всем. Соломатина не рекомендует употреблять их детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Ранее американские ученые выяснили, что если человек включает в рацион красный острый перец, то это положительно влияет на продолжительность его жизни. В частности, за счет капсаицина, продукт способен оказывать не только антиоксидантное действие на организм, но также еще противоопухолевое и противовоспалительное. Кроме того, перец регулирует в крови уровень глюкозы.
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