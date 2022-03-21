Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих скрытую непереносимость

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Москвой 24 предупредила, что некоторые продукты могут вызывать скрытую непереносимость. При этом у каждого человека будет свой список такой пищи.





Маргарита Королева диетолог Среди продуктов, вызывающих скрытую непереносимость, бывают молочные продукты, яйцо, жареный бекон. Некоторые предпочитают на завтрак такие источники полноценного белка, как морепродукты. Кроме того, употребляют орешки, например арахис, которые добавляют к зерновой каше.

В случае скрытой непереносимости эти продукты, попадая в организм на регулярной основе, запускают реакции аутоиммунного характера с самыми разнообразными проявлениями, предупреждает специалист.

"Это когнитивная дисфункция – головные боли, агрессия, депрессия. Это может быть аутоиммунная проблема щитовидной железы, аутоиммунные заболевания суставов. Это могут быть дерматозы, такие как псориаз, экзема, которые никогда не связать с тем, что мы едим, от чего мы не чешемся. Но на поверку именно они зачастую становятся причиной таких заболеваний", – подчеркнула Королева.

Составить индивидуальный список продуктов из зоны скрытой непереносимости можно благодаря соответствующему лабораторному анализу крови, сказала врач.

"Заботясь о собственном здоровье, мы должны выявлять с участием специалистов индивидуально непереносимые нами продукты. И исключать их из своего рациона. На время или, может быть, навсегда. Все зависит от силы иммунного ответа как реакции на тот или иной продукт", – заключила диетолог.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какая еда считается вредной для сердца. По его словам, оказывать негативное воздействие могут сладкие, соленые и жирные продукты. Кроме того, специалист порекомендовал не злоупотреблять кофе.

