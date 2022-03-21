Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих скрытую непереносимость

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Москвой 24 предупредила, что некоторые продукты могут вызывать скрытую непереносимость. При этом у каждого человека будет свой список такой пищи.
В случае скрытой непереносимости эти продукты, попадая в организм на регулярной основе, запускают реакции аутоиммунного характера с самыми разнообразными проявлениями, предупреждает специалист.
"Это когнитивная дисфункция – головные боли, агрессия, депрессия. Это может быть аутоиммунная проблема щитовидной железы, аутоиммунные заболевания суставов. Это могут быть дерматозы, такие как псориаз, экзема, которые никогда не связать с тем, что мы едим, от чего мы не чешемся. Но на поверку именно они зачастую становятся причиной таких заболеваний", – подчеркнула Королева.
Составить индивидуальный список продуктов из зоны скрытой непереносимости можно благодаря соответствующему лабораторному анализу крови, сказала врач.
"Заботясь о собственном здоровье, мы должны выявлять с участием специалистов индивидуально непереносимые нами продукты. И исключать их из своего рациона. На время или, может быть, навсегда. Все зависит от силы иммунного ответа как реакции на тот или иной продукт", – заключила диетолог.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какая еда считается вредной для сердца. По его словам, оказывать негативное воздействие могут сладкие, соленые и жирные продукты. Кроме того, специалист порекомендовал не злоупотреблять кофе.
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