Иммунолог перечислила вызывающие опасные воспаления продукты

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала Москве 24, что регулярное употребление копченого мяса, соленых огурцов, жареной пищи и сахара может привести к воспалениям в организме.

По словам специалиста, большое количество соли раздражает слизистую желудка и способно вызвать гастрит. Поэтому диетолог не рекомендует есть много соленых огурцов.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Если мы начнем ежедневно есть по банке соленых огурцов на протяжении 2–3 месяцев – это может вызвать воспалительный процесс в желудке. В худшем случае это может быть более серьезный воспалительный процесс, который способствует образованию язв на слизистой. Однако от одного огурца ничего не будет.

Вредны и "токсические" способы приготовления пищи, к которым относятся копчение и жаренье, продолжает эксперт. "Некоторые люди питаются жареным на завтрак, на обед и на ужин. Например, на завтрак пожарили блинчики, на обед – котлеты, а на ужин приготовили на сковороде мясо или картошку", – говорит диетолог.

По словам Аплетаевой, при жарке на масле образуются канцерогенные вещества, которые впоследствии могут привести к серьезным воспалительным изменениям в организме.

"Это может начинаться с желудочно-кишечного тракта, это может перекидываться на внутреннюю стенку сосудов из-за того, что в организм попадают канцерогены, вызывающие изменения со стороны сосудистой стенки, и дальше уже могут быть и атеросклеротические отложения на стенках сосудов", – объясняет врач.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Копченое мясо вредно, поскольку это достаточно опасный способ приготовления пищи за счет того, что используются вещества, придающие ему специальный аромат. Даже если это натуральное копчение, все равно продукт опасен для здоровья. От одного небольшого кусочка никакого воспаления не будет. Но если человек регулярно это ест, может быть воспаление.

"Воспаление может вызвать и сахар. От редкого употребления никаких патологических изменений в организме сразу не произойдет, это не отрава и не яд. Но в процессе длительного употребления это может быть", – говорит диетолог.

Кроме того, по словам Аплетаевой, не стоит забывать и о пищевой аллергии, которая вызывает моментальное воспаление. Поэтому специалист советует сдать необходимые анализы и выяснить, на какие именно продукты у человека может быть реакция, чтобы лишний раз не подвергать свое здоровье опасности.

"Пищевая аллергия может сразу вызвать отек Квинке. Это тоже угрожающее жизни состояние, которое может быть вызвано пищевым продуктом. Аллергия – это тоже воспаление, но с присутствием аллергена", – уточнила диетолог.

Ранее специалисты из США исследовали связь между скоростью старения и употреблением сладких газированных напитков. Ученые пришли к выводу, что последние оказывают негативное воздействие на человеческий организм, особенно после 50 лет. У употреблявших газировку на регулярной основе испытуемых раньше, чем у остальных, появлялись признаки старения.