Иммунолог рассказал об опасном воспалении при коронавирусе

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Иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о риске опасного воспаления при коронавирусе. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Как объяснил специалист, у некоторых пациентов при COVID-19 проявляется воспаление мозгового вещества. Речь идет об энцефалите или энцефаломиелите.

Ученый уточнил, что причина данного воспаления до конца не исследована. По словам Крючкова, энцефалит может иметь иммунную вторичную природу. При этом в других случаях он способен провоцироваться попаданием в организм коронавируса.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита. Также эксперт отметил, что у заболевших наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

До этого вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

