Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики после COVID-19

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Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев в беседе с Ura.ru рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики.

По словам эксперта, такое неврологическое расстройство связано с поражением мелких сосудов мозга. Он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что нарушение мелкой моторики также может быть вызвано поражением различных отделов центральной нервной системы. Он пояснил, что данное последствие имеет такое же происхождение, что и другие неврологические расстройства после коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса температура тела может подниматься до 38–38,5 градуса.

По словам эксперта, к врачу следует срочно обратиться, когда на протяжении нескольких дней не получается сбить высокую температуру препаратами.

