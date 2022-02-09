Вирусолог рассказал, как заражение двумя штаммами коронавируса влияет на течение болезни

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, как заражение двумя штаммами коронавируса влияет на течение болезни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Эксперт уточнил, что человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже через неделю заболевание провоцирует возрастание иммунитета.
"Дело в том, что заражение одним штаммом уже через неделю, вернее, даже через три-четыре дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом, я думаю, что никак не усилит эту инфекцию", – заявил специалист.
По его словам, вероятность инфицирования несколькими мутациями очень мала, и даже если это случается, то данное явление почти не влияет на течение заболевания.
Ранее врач перечислил последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19. По словам эксперта, хоть сам "Омикрон" реже других штаммов приводит к летальному исходу, в сочетании с гриппом он может представлять серьезную опасность.
Названы первые симптомы заражения "Стелс-Омикроном"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: