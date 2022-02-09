Вирусолог рассказал, как заражение двумя штаммами коронавируса влияет на течение болезни

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, как заражение двумя штаммами коронавируса влияет на течение болезни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эксперт уточнил, что человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже через неделю заболевание провоцирует возрастание иммунитета.

"Дело в том, что заражение одним штаммом уже через неделю, вернее, даже через три-четыре дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом, я думаю, что никак не усилит эту инфекцию", – заявил специалист.

По его словам, вероятность инфицирования несколькими мутациями очень мала, и даже если это случается, то данное явление почти не влияет на течение заболевания.

Ранее врач перечислил последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19. По словам эксперта, хоть сам "Омикрон" реже других штаммов приводит к летальному исходу, в сочетании с гриппом он может представлять серьезную опасность.