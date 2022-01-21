Врач перечислил последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Распространение штамма коронавируса "Омикрон" на фоне эпидемии гриппа может иметь серьезные последствия. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделал кандидат биологических наук Роман Зиновкин.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В настоящее время эпидемические пороги превышены в 46 регионах РФ.
По словам Зиновкина, хоть сам "Омикрон" реже других штаммов приводит к летальному исходу, в сочетании с гриппом он может представлять серьезную опасность.
"По опыту Англии примерно в пять раз риск летального исхода уменьшается, это хорошая новость. Но что касается инфекций, которые накладываются друг на друга, то это уже плохая новость", – пояснил он.
Специалист рассказал об эксперименте, в рамках которого ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. Под влиянием коронавируса грипп давал серьезные осложнения, которые приводили к смерти животных.
"Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет", – подчеркнул он.
Зиновкин напомнил о способности "Омикрона" с легкостью передаваться от человека к человеку и добавил, что в случае двойной эпидемии нагрузка на систему здравоохранения может существенно возрасти.
При этом эксперт озвучил меры, благодаря которым удастся избежать одновременного заражения двумя вирусами.
"Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер (пройти ревакцинацию. – Прим. ред.). Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы", – отметил ученый.
Также важно следить за питанием и уровнем витамина D3, употреблять цинк, носить маски и не переохлаждаться, заключил он.
Ранее руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в России. Она отметила, что до этого при подъеме заболеваемости коронавирусом другие респираторные заболевания уступали ему.
В то же время врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.
До этого врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.
В ВОЗ назвали новые симптомы "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: