Врач перечислил последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19

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Распространение штамма коронавируса "Омикрон" на фоне эпидемии гриппа может иметь серьезные последствия. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделал кандидат биологических наук Роман Зиновкин.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В настоящее время эпидемические пороги превышены в 46 регионах РФ.

По словам Зиновкина, хоть сам "Омикрон" реже других штаммов приводит к летальному исходу, в сочетании с гриппом он может представлять серьезную опасность.

"По опыту Англии примерно в пять раз риск летального исхода уменьшается, это хорошая новость. Но что касается инфекций, которые накладываются друг на друга, то это уже плохая новость", – пояснил он.

Специалист рассказал об эксперименте, в рамках которого ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. Под влиянием коронавируса грипп давал серьезные осложнения, которые приводили к смерти животных.

"Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет", – подчеркнул он.

Зиновкин напомнил о способности "Омикрона" с легкостью передаваться от человека к человеку и добавил, что в случае двойной эпидемии нагрузка на систему здравоохранения может существенно возрасти.

При этом эксперт озвучил меры, благодаря которым удастся избежать одновременного заражения двумя вирусами.

"Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер (пройти ревакцинацию. – Прим. ред.). Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы", – отметил ученый.

Также важно следить за питанием и уровнем витамина D3, употреблять цинк, носить маски и не переохлаждаться, заключил он.

Ранее руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в России. Она отметила, что до этого при подъеме заболеваемости коронавирусом другие респираторные заболевания уступали ему.

В то же время врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.

До этого врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.