Эпидемиолог рассказала, когда ожидается значительный прирост заражений COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, когда в России ожидается значительный рост числа заражений коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По мнению специалиста, большой прирост заражений прогнозируется в ближайшие недели.
"Этот вирус заразнее варианта "Дельта", а инкубационный период короче", – сообщила Пшеничная, говоря о новом штамме "Омикрон".
Эксперт отметила, что пациент с новым вариантом вируса может оказаться заразным для окружающих уже на второй-третий день после инфицирования. При этом симптомы заболевания появляются лишь на третий-пятый день.
"Число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", – предупредила Пшеничная.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что среди пациентов с новым штаммом коронавируса "Омикрон" есть дети раннего возраста. По предварительным данным из ЮАР, наиболее выражено симптомы вируса проявляются у несовершеннолетних до трех лет.
До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на штамм "Омикрон" приходится до 30% случаев заражения коронавирусом в Москве. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в России зафиксировано 698 случаев "Омикрона", большинство из которых приходится на столицу.
Сергей Собянин между тем предупредил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. Это может оказаться для Москвы наиболее тяжелой волной коронавируса с начала пандемии, подчеркнул мэр.
В Москве на долю "Омикрона" приходится до 30% заражений – Гинцбург
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