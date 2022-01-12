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Общество

16:54

В Госдуме оценили возможность введения полного локдауна из-за "Омикрона"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России не будут вводить полный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон", заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он выразил мнение, что правительство может ввести определенные ограничительные меры.

"Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "Омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, все-таки также быстро и сходит на нет", – сказал Хубезов.

Он подчеркнул, что в настоящее время сложно говорить о том, насколько опасным окажется новый штамм коронавируса и какие меры понадобятся, чтобы ограничить его распространение.

Парламентарий добавил, что при существенном росте числа зараженных больницы будут в большей степени переориентированы на борьбу с коронавирусом.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что для подготовки к новому витку пандемии коронавируса у России есть пара недель. В связи с этим он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации больниц для подготовки к новому удару пандемии коронавируса.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва первой столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за "Омикрона". Она уточнила, что на сегодняшний день в России выявлено 698 случаев нового штамма.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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