Песков призвал отписаться от телеграм-каналов, заявивших о введении QR-кодов на транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения некоторых телеграм-каналов о том, что в связи с наступающей волной штамма "Омикрон" Госдума примет законопроекты о введении QR-кодов для транспорта.

"Отпишитесь от этих телеграм-каналов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Позднее законопроект повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.