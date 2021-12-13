Госдума РФ сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

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Совет Госдумы по предложению комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса", – отметил он.

Изменения касались Воздушного кодекса и Устава железнодорожного транспорта.

Ранее снятие законопроекта с рассмотрения он объяснил тем, что решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

Позже стало известно, что доработкой соответствующего документа планирует заняться министерство транспорта РФ. О необходимости доработки проекта также заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

