Минтранс планирует доработать законопроект о QR-кодах на транспорте – СМИ

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Министерство транспорта РФ планирует доработать законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление ведомства.

В Министерстве приняли данное решение после обсуждений с депутатами Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. Речь идет об отдельных положениях законопроекта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации в сфере общественного транспорта.

"По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", – подтвердили в Минтрансе.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения.

Он пояснял, что данное решение было выработано в результате диалога Государственной Думы с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, истина появляется в ходе диалога. Он выразил радость, что мнение большинства россиян по вопросу введения QR-кодов на транспорте было услышано.