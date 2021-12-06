Названа доля врачей, поддерживающих ужесточение законопроектов о QR-кодах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Законопроекты о QR-кодах поддерживают 24,6% врачей, за их ужесточение выступают более 17%. Данными опроса, проведенного мобильным приложением "Справочник врача", делится РБК.
Против законопроектов проголосовали 36,5%, еще 21,9% врачей согласны поддержать документ, если часть ограничений смягчат.
Мнения врачей по поводу обязательной вакцинации от коронавируса разделились. 49,7% выступают за такую меру, 50,3% – против.
86,6 % врачей считают, что кампания по убеждению людей в необходимости вакцинироваться неэффективна. Причиной этого они называют противоречащие друг другу заявления властей о COVID-19 и вакцинации, а также отсутствие в СМИ доступного объяснения населению научных данных о пользе прививки и неаргументированные объяснения о возможном тяжелом течении болезни.
56,7% медиков считают, что для повышения доверия к вакцине надо работать с массовым населением. При этом каждый пятый специалист заявил, что важно повышать доверие к прививке среди сообщества врачей.
Ранее вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса может закончиться, если штамм "Омикрон" окажется менее патогенным, чем "Дельта", а также если граждане будут прививаться активнее.
Альтштейн добавил, что адаптация вакцин к новому штамму может затянуться. Он также отметил, что пока не поступала информация о случаях смерти от "Омикрона". Более точные данные о штамме станут известны в течение ближайших недель.
У девяти россиян выявили новый штамм коронавируса "Омикрон"
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