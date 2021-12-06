В Центре имени Гамалеи назвали условия окончания пандемии в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что в 2022 году пандемия коронавируса может закончиться, если штамм "Омикрон" окажется менее патогенным, чем "Дельта", а также если граждане будут прививаться активнее, пишет Ura.ru.
"Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то "Омикрон" далеко не зайдет", – заявил специалист.
Альтштейн добавил, что адаптация вакцин к новому штамму может затянуться. Он также отметил, что пока не поступала информация о случаях смерти от "Омикрона". Более точные данные о штамме станут известны в течение ближайших недель. По словам вирусолога, для адаптирования вакцин под определенный штамм коронавируса нужно провести доклинические испытания, а также наладить производство адаптированной вакцины.
О появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в конце ноября сообщили ученые из Великобритании. Они предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом. ВОЗ обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон".
До этого медассоциация ЮАР сообщила, что главным симптомом нового варианта коронавируса является сильная усталость. При этом у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.
"Омикрон"-штамм в России пока не обнаружили – Роспотребнадзор
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