Инфекционист рассказал, может ли коронавирус самоуничтожиться с лица Земли

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что коронавирус может полностью исчезнуть самостоятельно.
Ранее ученые из Японии обратили внимание, что в стране не растет число новых случаев заболевания "Дельта"-штаммом коронавируса. Группа специалистов из Национального института генетики и Университета Ниигаты предположили, что этот вариант инфекции мог самоуничтожиться из-за многочисленных мутаций.
"Есть вирусы нежизнеспособные, и если произошла поломка, когда он не может себя контролировать, если он изменил свой белок, то, естественно, теоретически такое возможно, чтобы он самоликвидировался. Может ли действительно такое быть на практике – пока не знаю. В других странах вирус не самоуничтожился, пока об этом заявила только Япония", – объясняет инфекционист.
Тимаков предположил, что, скорее всего, японцы просто приобрели коллективный иммунитет к "Дельта"-штамму. По словам эксперта, даже если этот вариант инфекции действительно уничтожился в Японии, это не значит, что страна полностью избавилась от коронавируса.
"При заносе аналогичного вида из другой страны точно так же будет рост заболеваемости, поэтому это не панацея. Когда в Японию придет штамм из Великобритании, люди заново начнут болеть коронавирусной инфекцией", – подчеркнул иммунолог.
Ранее заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН Вадим Макаров рассказал, что ученые из России создали молекулу, блокирующую проникновение коронавируса в клетку. Отмечается, что она станет основой для нового лекарственного препарата от COVID-19.
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