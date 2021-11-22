Врачи перечислили опасные последствия, к которым приводит COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает бушевать по всему миру. За то время, что человечество живет с COVID-19, ученые пришли к выводу: опасна как сама инфекция, так и ее последствия. Разбираемся, какие болезни могут возникать после коронавируса.



Выпадение волос и нарушение памяти

На сегодняшний день ученые нашли единственный надежный способ защиты от COVID-19 – вакцинация. Тем не менее некоторые люди считают, что лучше переболеть и естественным путем выработать антитела. Однако специалисты в один голос предупреждают: в последнем случае за них придется дорого заплатить.

Врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал Москве 24, что одними из самых тяжелых последствий коронавирусной инфекции являются тромбозы. Причем они могут по-разному себя проявлять в зависимости от самых пораженных участков организма.

"Например, выпадение волос, по сути, тоже следствие микротромбозов, когда нарушается питание волосяных фолликул. Кроме того, возможно нарушение памяти и когнитивных способностей – это тоже проблемы с питанием нервных клеток", – объяснил специалист.





Андрей Продеус врач – иммунолог-аллерголог У детей также есть очень неприятное последствие. Это системный мультивоспалительный синдром, воспаление стенок сосудов, которое возникает через пару месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции.

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 добавил, что у заболевших может развиться поражение головного мозга на уровне оболочек нейронов.

"Вирус размещается в нервных клетках, где он размножается, а затем выходит из клеток и захватывает все новые свободные нейроны. При поражении сосудов мозга может возникнуть инсульт", – подчеркнул специалист.



Инфаркт и потеря зрения

Серебрянский также рассказал, что после COVID-19 в некоторых случаях серьезно поражается проводящая система сердца.

"Дело в том, что нервные импульсы распространяются в сердце по определенным проводникам. Когда происходит поражение этой системы, то может развиться блокада и аритмия. Также существует вероятность образования внутрисердечных тромбов, из-за которых часто происходит инфаркт", – отметил специалист.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач Особенно риск инфаркта велик у тех людей, у которых имеются атеросклеротические бляшки сосудов сердца.

Проблемы со зрением тоже являются нередким последствием коронавирусной инфекции, добавил кардиолог.

"Поражается не сам глаз, а сосуды сетчатки. Там тоже возникают тромбозы с выпадением полей зрения, и глаз надо спасать. От недостаточности притока крови и кислорода можно вовсе потерять зрение", – предупредил Серебрянский.



Проблемы с дыханием и поражение кишечника

При COVID-19 в первую очередь страдают сосуды легких, так как на них приходится основной удар, пояснил кардиолог Юрий Серебрянский.

"В них возникают тромбозы и тромбоэмболии. Отсюда происходит непоступление крови к тому или иному участку, возникает пустая зона вместо воздушности легких. Происходит нарушение дыхания", – пояснил он.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач Если тромб оторвался, например в ноге, то его уже не поймаешь. Его излюбленное место – сосуды малого круга и легкие. При попадании в легкие у человека появляется выраженная одышка или синдром загнанной собаки.

Также коронавирус способен привести к нарушению работы сосудов в кишечнике. Из-за этого здоровая микрофлора может начать погибать, подчеркнул кардиолог.

"Там находятся клетки, которые отвечают за работу иммунной системы организма, она как раз и защищает нас от вирусов. Зачастую возникают симптомы, похожие на ротавирусную инфекцию", – добавил эксперт.



Онемение конечностей

Серебрянский рассказал, что при коронавирусной инфекции сильно поднимается показатель густоты крови. У заболевших он увеличивается до 16 тысяч при норме в 600, подчеркнул специалист.

"Поэтому у людей, у которых есть варикозы вен, могут создаться условия для образования тромбов в конечностях. Также COVID-19 может привести к поражению периферических нервов, онемению в руках и ногах, хромоте", – предупредил врач.

Специалист, отметил, что наиболее предрасположены к проблемам с нижними конечностями после перенесенной коронавирусной инфекции заядлые курильщики.