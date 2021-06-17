Врач оценил опасность "зеленой плесени" для заболевших COVID-19 россиян

В Индии впервые зафиксировали "зеленую плесень" у переболевшего COVID-19. Всего среди перенесших инфекцию местные врачи выявили четыре вида грибковых заболеваний. Разбираемся, почему ковид оборачивается такими последствиями и грозит ли плесень переболевшим россиянам.



Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

Вслед за ковидом

Первый случай заражения "зеленой плесенью" зафиксирован в городе Индаур штата Мадхья-Прадеш. Пострадавшим оказался 34-летний мужчина, который на протяжении последних полутора месяцев лечился в местном госпитале. В больницу он попал с пораженными на 90% легкими.

По данным властей, мужчина вылечился от COVID-19, но в последствии у него поднялась температура и началось кровотечение из носа. Изначально медики подозревали мукормикоз, или "черную плесень". Однако после обследования выяснилось, что пациент заражен одним из вариантов грибкового заболевания аспергиллеза – "зеленой плесенью". Теперь мужчина проходит лечение в одной из больниц Мумбаи.

"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", – заявила представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

"Зеленая плесень" стала уже четвертым видом грибкового заболевания среди переболевших коронавирусом жителей Индии. До этого местные врачи фиксировали случаи "черной", "белой" и "желтой" плесени. Лидирует первый вариант. В стране уже зафиксировано более 31 тысячи случаев "черной плесени", из них свыше двух тысяч закончились летальным исходом. Все виды плесени чаще всего фиксируются у пациентов, лечившихся в отделениях интенсивной терапии и долгое время получавших стероиды и кислородную поддержку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что угрозы распространения "черной плесени" в России нет. Таких рисков не существует в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, подчеркнула она.



Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

Мы в опасности?

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил Москве 24, что грибки активируются у людей с вторичным иммунодефицитом.

"Самый яркий пример – ВИЧ и СПИД. Они осложняются многими другими болезнями, к человеку липнет все. В том числе и последствия ковида могут вызвать понижение иммунитета до такой же степени. Особенно если это сочетается со снижением кислорода в крови", – комментирует Жемчугов.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям В Индии большое количество населения живет в очень разных условиях. Если люди плохо питаются, у них авитаминоз, белковая недостаточность, они лечатся от тяжелых онкологических заболеваний, это может приводить к вторичному иммунодефициту. Но грибки могут быть у пациентов и в других странах, где есть такие люди. Им грозит такая опасность.

Чтобы поддерживать иммунитет в нормальном состоянии, существует сопроводительная терапия с помощью специальных препаратов, отметил Жемчугов. Развития грибков также можно избежать, если в палате пациента поддерживается оптимальный уровень влажности и чистота, подчеркнул эксперт.

Микробиолог Евгений Плисов в беседе Москве 24 рассказал, что грибы аспергиллы, которые провоцируют "зеленую плесень", в природе отвечают за переработку мертвой органики. В виде белого пушка они встречаются на кухне или, например, на даче. В организм аспергиллы могут попасть при обычном вдохе, отметил эксперт.

"На данный момент выявленный случай "зеленой плесени" для Индии является единичным. Не думаю, что он получит широкое распространение. Все-таки мукормикоз, или "черная плесень", встречается чаще. Но когда у человека большое поражение легких и ослаблен иммунитет, он может словить все что угодно. В том числе и "зеленую плесень", – сказал специалист.

Эпидемии грибков в Индии связаны со скученностью населения в стране, отсутствием нормальных санитарных условий и гигиены, говорит Плисов. Также поражение "плесенью" может быть спровоцировано уникальностью методик против COVID-19, считает он.

"Как я понимаю, основное лечение у ковидных пациентов в Индии – напичкать их стероидными препаратами в бешеной степени. А они давят иммунитет. Одна из теорий, почему грибковые заболевания стали развиваться в Индии, связана именно с этим", – предположил Плисов.





Евгений Плисов микробиолог Не стоит отметать тот факт, что в Индии другой штамм коронавируса. Более заразный, оказывающий более серьезные последствия для здоровья. Возможно, для него будет специфично развитие грибкового заболевания как последствие заражения. Но пока мы не можем это прогнозировать.

В России нет проблемы грибковых заболеваний после COVID-19 благодаря более оптимальным методам лечения, высоким санитарным требованиям и качеству питания, отметил Плисов. Кроме того, в Индии развита специфическая народная медицина, что ухудшает ситуацию с лечением инфекции, добавил он.

