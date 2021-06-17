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Врач оценил опасность "зеленой плесени" для заболевших COVID-19 россиян

Плесень атакует. Грозят ли переболевшим COVID-19 грибковые заболевания
медицина общество

В Индии впервые зафиксировали "зеленую плесень" у переболевшего COVID-19. Всего среди перенесших инфекцию местные врачи выявили четыре вида грибковых заболеваний. Разбираемся, почему ковид оборачивается такими последствиями и грозит ли плесень переболевшим россиянам.

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

Вслед за ковидом

Первый случай заражения "зеленой плесенью" зафиксирован в городе Индаур штата Мадхья-Прадеш. Пострадавшим оказался 34-летний мужчина, который на протяжении последних полутора месяцев лечился в местном госпитале. В больницу он попал с пораженными на 90% легкими.

По данным властей, мужчина вылечился от COVID-19, но в последствии у него поднялась температура и началось кровотечение из носа. Изначально медики подозревали мукормикоз, или "черную плесень". Однако после обследования выяснилось, что пациент заражен одним из вариантов грибкового заболевания аспергиллеза – "зеленой плесенью". Теперь мужчина проходит лечение в одной из больниц Мумбаи.

"Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране", – заявила представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

"Зеленая плесень" стала уже четвертым видом грибкового заболевания среди переболевших коронавирусом жителей Индии. До этого местные врачи фиксировали случаи "черной", "белой" и "желтой" плесени. Лидирует первый вариант. В стране уже зафиксировано более 31 тысячи случаев "черной плесени", из них свыше двух тысяч закончились летальным исходом. Все виды плесени чаще всего фиксируются у пациентов, лечившихся в отделениях интенсивной терапии и долгое время получавших стероиды и кислородную поддержку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что угрозы распространения "черной плесени" в России нет. Таких рисков не существует в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, подчеркнула она.

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

Мы в опасности?

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил Москве 24, что грибки активируются у людей с вторичным иммунодефицитом.

"Самый яркий пример – ВИЧ и СПИД. Они осложняются многими другими болезнями, к человеку липнет все. В том числе и последствия ковида могут вызвать понижение иммунитета до такой же степени. Особенно если это сочетается со снижением кислорода в крови", – комментирует Жемчугов.

В Индии большое количество населения живет в очень разных условиях. Если люди плохо питаются, у них авитаминоз, белковая недостаточность, они лечатся от тяжелых онкологических заболеваний, это может приводить к вторичному иммунодефициту. Но грибки могут быть у пациентов и в других странах, где есть такие люди. Им грозит такая опасность.
Владислав Жемчугов
врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям

Чтобы поддерживать иммунитет в нормальном состоянии, существует сопроводительная терапия с помощью специальных препаратов, отметил Жемчугов. Развития грибков также можно избежать, если в палате пациента поддерживается оптимальный уровень влажности и чистота, подчеркнул эксперт.

Микробиолог Евгений Плисов в беседе Москве 24 рассказал, что грибы аспергиллы, которые провоцируют "зеленую плесень", в природе отвечают за переработку мертвой органики. В виде белого пушка они встречаются на кухне или, например, на даче. В организм аспергиллы могут попасть при обычном вдохе, отметил эксперт.

"На данный момент выявленный случай "зеленой плесени" для Индии является единичным. Не думаю, что он получит широкое распространение. Все-таки мукормикоз, или "черная плесень", встречается чаще. Но когда у человека большое поражение легких и ослаблен иммунитет, он может словить все что угодно. В том числе и "зеленую плесень", – сказал специалист.

Эпидемии грибков в Индии связаны со скученностью населения в стране, отсутствием нормальных санитарных условий и гигиены, говорит Плисов. Также поражение "плесенью" может быть спровоцировано уникальностью методик против COVID-19, считает он.

"Как я понимаю, основное лечение у ковидных пациентов в Индии – напичкать их стероидными препаратами в бешеной степени. А они давят иммунитет. Одна из теорий, почему грибковые заболевания стали развиваться в Индии, связана именно с этим", – предположил Плисов.

Не стоит отметать тот факт, что в Индии другой штамм коронавируса. Более заразный, оказывающий более серьезные последствия для здоровья. Возможно, для него будет специфично развитие грибкового заболевания как последствие заражения. Но пока мы не можем это прогнозировать.
Евгений Плисов
микробиолог

В России нет проблемы грибковых заболеваний после COVID-19 благодаря более оптимальным методам лечения, высоким санитарным требованиям и качеству питания, отметил Плисов. Кроме того, в Индии развита специфическая народная медицина, что ухудшает ситуацию с лечением инфекции, добавил он.

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