Россия поставила Индии новую партию медикаментов

03 июня, 23:05
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия поставила Индии новую партию медицинских препаратов в рамках гуманитарной помощи по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
"В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты", – говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что вес партии составляет более 10 тонн.
Ранее Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
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