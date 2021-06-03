Россия поставила Индии новую партию медикаментов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия поставила Индии новую партию медицинских препаратов в рамках гуманитарной помощи по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты", – говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что вес партии составляет более 10 тонн.

Ранее Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.