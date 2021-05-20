В Индии на фоне роста заболевания "черной плесенью" появилась "белая плесень"

21:51
Фото: AP Photo/Ashwini Bhatia
В Индии обнаружена новая грибковая болезнь, которую стали называть "белой плесенью". Инфекция возникла в результате роста числа заболевших "черной плесенью", сообщает ТАСС.
В стране новую инфекцию обнаружили у четырех человек в больнице Медицинского колледжа города Патна. При этом "белая плесень" является более опасной, считают специалисты, поскольку она сильнее поражает легкие, ногти, кожу, желудок, почки, мозг.
Инфекция чаще всего угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой.
Заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх сообщил, что данные инфекции представляют опасность и тем, кто находится на кислородной поддержке. Поздняя диагностика может вести к летальному исходу. Врач призвал граждан более серьезно относиться к "белой плесени" и контролировать симптомы.
Ранее вспышку мукормикоза зафиксировали в Индии из-за обострения ситуации с коронавирусом. Данное заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.
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