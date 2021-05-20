Микробиолог оценил вероятность пандемии "черной плесени"

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Микробиолог Евгений Плисов в беседе с Москвой 24 оценил вероятность того, что эпидемия "черной плесени" перешагнет через границы Индии и болезнь распространится по всему миру.
Ранее в двух индийских штатах – Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии "черной плесени", или мукормикоза, который проявляется как побочный эффект COVID-19. Заболевание представляет собой грибковую инфекцию, поражающую носовые пазухи или легкие. В Раджастане насчитывается уже около 100 пациентов с таким диагнозом, количество заболевших продолжает расти.
По словам микробиолога, мукор – это плесневый гриб, который очень часто поражает хлеб, и многие из россиян могли наблюдать его дома.
"Беда в том, что в Индии сейчас очень серьезные проблемы с коронавирусом, им не хватает ни сил здравоохранения, ни возможности поддерживать чистоту. Я предполагаю, что распространение заболевания возможно только внутри страны", – отметил Плисов.
По мнению специалиста, говорить о том, что весь мир заболеет мукормикозом, преждевременно.
Собеседник Москвы 24 добавил, что от мукормикоза пациент может умереть, но обычно первопричиной является другая болезнь, ослабляющая иммунитет, например коронавирусная инфекция или ВИЧ.
В Роспотребнадзоре раннее заявляли, что "черная плесень" не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном. Однако при глубоком иммунодефиците она способна проявляться как инфекция.
В силу природно-географических факторов эта болезнь более актуальна для государств Юго-Восточной Азии, пояснили в ведомстве. Отмечается, что концентрация спор "черной плесени" в Индии выше, нежели чем в странах с умеренным климатом, из-за высокой среднегодичной температуры и огромной влажности.
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