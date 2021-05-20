Микробиолог оценил вероятность пандемии "черной плесени"

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Микробиолог Евгений Плисов в беседе с Москвой 24 оценил вероятность того, что эпидемия "черной плесени" перешагнет через границы Индии и болезнь распространится по всему миру.

Ранее в двух индийских штатах – Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии "черной плесени", или мукормикоза, который проявляется как побочный эффект COVID-19. Заболевание представляет собой грибковую инфекцию, поражающую носовые пазухи или легкие. В Раджастане насчитывается уже около 100 пациентов с таким диагнозом, количество заболевших продолжает расти.

По словам микробиолога, мукор – это плесневый гриб, который очень часто поражает хлеб, и многие из россиян могли наблюдать его дома.

"Беда в том, что в Индии сейчас очень серьезные проблемы с коронавирусом, им не хватает ни сил здравоохранения, ни возможности поддерживать чистоту. Я предполагаю, что распространение заболевания возможно только внутри страны", – отметил Плисов.

По мнению специалиста, говорить о том, что весь мир заболеет мукормикозом, преждевременно.





Евгений Плисов микробиолог Все-таки в Индии отдельная ситуация и свои проблемы со здравоохранением, с поддержанием условий чистоты. Человеку, у которого нормально работает иммунитет, заболевание мукормикозом или другими плесневыми грибами не грозит.

Собеседник Москвы 24 добавил, что от мукормикоза пациент может умереть, но обычно первопричиной является другая болезнь, ослабляющая иммунитет, например коронавирусная инфекция или ВИЧ.

В Роспотребнадзоре раннее заявляли, что "черная плесень" не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном. Однако при глубоком иммунодефиците она способна проявляться как инфекция.

В силу природно-географических факторов эта болезнь более актуальна для государств Юго-Восточной Азии, пояснили в ведомстве. Отмечается, что концентрация спор "черной плесени" в Индии выше, нежели чем в странах с умеренным климатом, из-за высокой среднегодичной температуры и огромной влажности.