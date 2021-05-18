В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "черной плесени"

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Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасна "черная плесень". По их словам, сама она не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном.

Уточняется, что в единичных случаях при глубоком иммунодефиците она может проявляться как инфекция.

"Черная плесень" – это повсеместно распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии", – говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что из-за огромной влажности и высокой среднегодичной температуры в Индии концентрация спор "черной плесени" выше, чем в странах с умеренным климатом.

Ранее вспышку мукормикоза зафиксировали в Индии из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Оно представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие. Стать носителем мукормикоза можно, вдохнув споры грибка во влажном помещении. Также инфекция встречается в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах.