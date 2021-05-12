Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветре

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

08:23

В Индии установлен новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки

за рубежом

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

В Индии за минувшие сутки от коронавируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек. Тем самым в стране установился новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за день, сообщил Минздрав Индии.

Общее число заболевших в стране превысило 23 миллиона. В среду там зарегистрировали 348,4 тысячи новых случаев коронавируса. По числу выявленных случаев Индия находится на втором месте в мире.

Число заболевших продолжает расти в стране с середины февраля. Количество лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона.

В Минздраве уточнили, что больше всего заболевших в Махараштре – за последние сутки там выявлено 40,9 тысячи случаев. Всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.

В министерстве также сообщили, что 13% населения страны получили вакцину от COVID-19.

Ранее стало известно, что в Индии на фоне коронавируса зафиксировали вспышки "черной плесени". Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать