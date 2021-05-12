В Индии установлен новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки

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В Индии за минувшие сутки от коронавируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек. Тем самым в стране установился новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за день, сообщил Минздрав Индии.

Общее число заболевших в стране превысило 23 миллиона. В среду там зарегистрировали 348,4 тысячи новых случаев коронавируса. По числу выявленных случаев Индия находится на втором месте в мире.

Число заболевших продолжает расти в стране с середины февраля. Количество лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона.

В Минздраве уточнили, что больше всего заболевших в Махараштре – за последние сутки там выявлено 40,9 тысячи случаев. Всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.

В министерстве также сообщили, что 13% населения страны получили вакцину от COVID-19.

Ранее стало известно, что в Индии на фоне коронавируса зафиксировали вспышки "черной плесени". Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие.