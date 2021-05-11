Более сотни тел умерших от COVID-19 обнаружили в реке Ганг в Индии

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В реке Ганг в Индии обнаружено более сотни трупов людей, предположительно скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

В администрации города Буксара штата Бихар уверены, что трупы приплыли из находящегося выше по течению штата Уттар-Прадеш. По информации местных источников, не сожженные после смерти тела скончавшихся от COVID-19 в реку сбрасывают жители сельской местности.

"Ситуация крайне прискорбная. В реке найдено свыше 150 зараженных тел. Из-за этого люди Катхарвы, Камхарии и Чаусы шокированы и напуганы", – сказал один из местных жителей, добавив, что люди испытывают страх приближаться к берегу, чтобы кремировать трупы.

По заявлению магистрата Буксара, пять человек круглосуточно вылавливают, опознают и производят кремацию выловленных тел.

Ранее стало известно, что в Индии на фоне коронавируса зафиксировали вспышки "черной плесени". Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которая поражает носовые пазухи или легкие.