Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:59

Россия получила "индийский" штамм коронавируса – Мурашко

наука

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

У России есть "индийский" штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас есть штамм "индийский" коронавируса", – приводит РИА Новости слова министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".

Минздрав Индии сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.

"Вектор" изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против "индийского" штамма коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать