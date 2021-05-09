Россия получила "индийский" штамм коронавируса – Мурашко

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У России есть "индийский" штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас есть штамм "индийский" коронавируса", – приводит РИА Новости слова министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".

Минздрав Индии сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.

