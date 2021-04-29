Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"Конечно же, мы запросили "индийский" штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили", – отметила Попова.

Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Индии Владимир Путин объявил об экстренной помощи стране. Туда прибыли уже два самолета МЧС РФ с медикаментами и оборудованием.