Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
"Конечно же, мы запросили "индийский" штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили", – отметила Попова.
Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".
Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.
Из-за ситуации с коронавирусом в Индии Владимир Путин объявил об экстренной помощи стране. Туда прибыли уже два самолета МЧС РФ с медикаментами и оборудованием.
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