Гинцбург назвал "Спутник V" эффективным против "индийского" штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская вакцина "Спутник V" покажет высокую эффективность и против "индийского" штамма коронавируса, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против "индийской" мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен", – сказал Гинцбург.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мутации нового штамма коронавируса из Индии говорят о его большой заразности и устойчивости к выработанным антителам.

Предварительные результаты исследований, по оценкам экспертов, демонстрируют, что мутация L452R может оказать влияние на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител.