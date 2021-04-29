Вирусолог оценил ситуацию с "индийским" штаммом коронавируса

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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил принцип мутации коронавируса и его "индийского" варианта. Об этом сообщает RT.

"Почему вообще мутирует вирус? Переходя от человека к человеку, вирус сталкивается с нашими механизмами иммунной системы. Он вынужден преодолевать иммунную систему и менять свои свойства, что и приводит к формированию "мутантов", – уточнил эксперт.

Вирусолог добавил, что вакцина от коронавируса потенциально способна противостоять новой версии COVID-19. В связи с этим эксперт призвал усилить процедуру прививочной деятельности.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Индии Владимир Путин объявил об экстренной помощи стране. Туда прибыли уже два самолета МЧС РФ с медикаментами и оборудованием.