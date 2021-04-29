Вирусолог оценил ситуацию с "индийским" штаммом коронавируса

Фото: depositphotos/lightsource
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил принцип мутации коронавируса и его "индийского" варианта. Об этом сообщает RT.
"Почему вообще мутирует вирус? Переходя от человека к человеку, вирус сталкивается с нашими механизмами иммунной системы. Он вынужден преодолевать иммунную систему и менять свои свойства, что и приводит к формированию "мутантов", – уточнил эксперт.
Вирусолог добавил, что вакцина от коронавируса потенциально способна противостоять новой версии COVID-19. В связи с этим эксперт призвал усилить процедуру прививочной деятельности.
Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Кроме того, на территории государства существенно выросло число новых ежедневных случаев заражения COVID-19.
Из-за ситуации с коронавирусом в Индии Владимир Путин объявил об экстренной помощи стране. Туда прибыли уже два самолета МЧС РФ с медикаментами и оборудованием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: