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В мире

05:04

Второй самолет МЧС РФ с медпомощью прибыл в Индию

за рубежом

Фото: mchs.gov.ru

Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию, сообщил РИА Новости бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко. По его словам, из аэропорта Жуковский в Нью-Дели доставили порядка 90 паллет таблеток, которые помогают при COVID-19.

Советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин заявил, что оказание гуманитарного содействия – это жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которая ведет Индия против "коронавирусного цунами".

Ранее Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Первый прибывший в Индию самолет находится на разгрузке. Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По данным местного Минздрава, в стране зарегистрировано более 17,9 миллиона случаев COVID-19.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что РФ 1 мая поставит в Индию вакцину "Спутник V". Он также подчеркивал, что в перспективе страна будет одним из ключевых производителей препарата.

В Индии система здравоохранения не справляется с количеством заболевших COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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