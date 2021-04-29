Второй самолет МЧС РФ с медпомощью прибыл в Индию

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Фото: mchs.gov.ru
Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию, сообщил РИА Новости бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко. По его словам, из аэропорта Жуковский в Нью-Дели доставили порядка 90 паллет таблеток, которые помогают при COVID-19.
Советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин заявил, что оказание гуманитарного содействия – это жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которая ведет Индия против "коронавирусного цунами".
Ранее Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Первый прибывший в Индию самолет находится на разгрузке. Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По данным местного Минздрава, в стране зарегистрировано более 17,9 миллиона случаев COVID-19.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что РФ 1 мая поставит в Индию вакцину "Спутник V". Он также подчеркивал, что в перспективе страна будет одним из ключевых производителей препарата.
В Индии система здравоохранения не справляется с количеством заболевших COVID-19
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