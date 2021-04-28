Всех прилетающих в РФ из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Всех прилетающих в Россию из Индии теперь тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дополнительный контроль вводится со вторника, 27 апреля.
"Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Россию", – сказала она в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика".
Она отметила, что контроль будет двухэтапный: сперва экспресс-тесты в аэропорту, а потом материал будет исследоваться классической реакцией ПЦР.
Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост заболевших COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мутации нового штамма коронавируса из Индии говорят о его большой заразности и устойчивости к выработанным антителам.
Предварительные результаты исследований, по оценкам экспертов, демонстрируют, что мутация L452R может оказать влияние на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител.
В Чехии и Швейцарии выявили "индийский" штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: