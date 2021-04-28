Всех прилетающих в РФ из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту

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Всех прилетающих в Россию из Индии теперь тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Дополнительный контроль вводится со вторника, 27 апреля.

"Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Россию", – сказала она в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика".

Она отметила, что контроль будет двухэтапный: сперва экспресс-тесты в аэропорту, а потом материал будет исследоваться классической реакцией ПЦР.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост заболевших COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мутации нового штамма коронавируса из Индии говорят о его большой заразности и устойчивости к выработанным антителам.

Предварительные результаты исследований, по оценкам экспертов, демонстрируют, что мутация L452R может оказать влияние на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител.