Спецборт МЧС РФ с медицинским оборудованием для Индии вылетел из Жуковского

Фото: mchs.gov.ru
Самолет Ил-76 МЧС РФ с грузом медицинского оборудования, который предназначен для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Дели. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Уточняется, что воздушное судно вылетело в 15:52 по московскому времени. Кроме того, к вылету готовится второй борт МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что Россия направит в Индию крупную партию медицинской помощи. Речь идет о кислороде, концентраторах, аппаратах ИВЛ и лекарствах, необходимые медицинские и лекарственные средства.
Роспотребнадзор начал тестировать всех пассажиров, которые прибывают из Индии, еще в аэропорту. Проверку усилили накануне, чтобы не допустить проникновения особо опасных штаммов на территорию РФ.
Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.
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